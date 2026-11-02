El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales confirmaron el estilo sobrio y minimalista que la cantante había adelantado semanas antes de la ceremonia.

La novia lució un diseño largo en tono off white de raso con breteles finos, silueta inspirada en el slip dress y falda evasé con frunces en la cadera. El vestuario no incluyó volados ni volúmenes en el escote o el ruedo, y sumó movimiento mediante una capa liviana sobre los hombros.

En sustitución del ramo floral tradicional, la artista llevó una rosa labrada a mano como pieza de joyería distintiva. El objeto de líneas oscuras acompañó a la cantante durante el acto y en las fotografías tomadas junto a Pedro Rosemblat, quien vistió un traje beige claro con camisa blanca.

"A veces me dicen, vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros. No, nada de eso va a pasar", había anticipado la intérprete en una entrevista previa. En esa ocasión remarcó que el festejo guardaría un tono tranquilo enfocado en la familia y amigos.

El vestuario sorprendió incluso a su hermana Anita Espósito, quien había expresado dudas sobre el color blanco en declaraciones radiales. Pese a las especulaciones de su entorno, la novia prefirió la paleta clara pero alejada de los convencionalismos nupciales clásicos.

La pareja eligió la jornada de Halloween para el casamiento por coincidir con la fecha de su primer encuentro en 2023. La ceremonia tuvo lugar al aire libre en un jardín decorado con telas claras y arreglos florales blancos a los lados del pasillo central.

"Pasé los 30 hace rato, tengo 35. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo", reflexionó la cantante al referirse al equilibrio personal y al cambio de prioridades que motivaron el formato íntimo del festejo.