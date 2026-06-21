El vestido transparente de Zaira Nara que volvió locos a todos en el Mundial

Zaira Nara volvió a captar la atención pública durante su estadía en Miami. La modelo se inclinó por un vestido de encaje de inspiración boho chic que se destacó por sus transparencias y un largo que llegaba hasta el piso. Esta pieza de diseño ajustado y textura delicada fue la elección para una jornada de compras por las exclusivas calles de la ciudad estadounidense.

El outfit se viralizó rápidamente en las redes sociales y provocó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras un sector celebró la audacia de la conductora por adelantarse a las tendencias internacionales, otros consideraron que la prenda era demasiado arriesgada para una actividad informal. Las transparencias dominan actualmente las pasarelas y son cada vez más frecuentes tanto en eventos de gala como en estilos urbanos.

Para completar su imagen, la hermana de Wanda Nara optó por un beauty look natural y accesorios minimalistas. De esta manera, el vestido se mantuvo como el elemento central de su apuesta de moda. Con esta elección, la figura confirmó que las prendas atrevidas mantienen su vigencia durante la presente temporada de 2026.