A 44 años de la Guerra de Malvinas, el veterano Eduardo Canitrot regresó a las islas para reencontrarse con una parte de su historia y homenajear a los compañeros que murieron durante el conflicto con Gran Bretaña.

Durante su visita, el excombatiente hizo flamear la bandera argentina y recordó especialmente al capitán Pedro Edgardo Giachino, considerado el primer argentino caído durante la guerra, quien murió durante el desembarco del 2 de abril de 1982.

Las imágenes de Canitrot recorriendo las islas y corriendo con la bandera celeste y blanca se viralizaron en redes sociales y fueron celebradas por miles de usuarios.

Una promesa que cumplió después de 44 años

Uno de los momentos más emotivos del viaje ocurrió en el cementerio de Darwin, donde Canitrot volvió a encontrarse con las tumbas de sus compañeros de armas.

Allí visitó especialmente la cruz de Pedro Larrosa, a quien le había prometido regresar algún día. Frente a su tumba, el veterano recordó aquella promesa que había quedado pendiente desde 1982.

“Lloramos lo que teníamos que llorar. Te prometo que la voy a cumplir. No te voy a defraudar. Que descanses en paz. No te voy a fallar”, expresó entre lágrimas.

Para Canitrot, el regreso representó la posibilidad de reencontrarse con los lugares y recuerdos de una etapa que marcó su vida y rendir homenaje a quienes no pudieron volver.

Quién es Eduardo Canitrot

En abril de 1982, Canitrot era soldado conscripto del Ejército Argentino y tenía menos de 20 años. Integraba el Batallón Logístico 10, dependiente de la X Brigada de Infantería, con asiento en Villa Martelli.

Más de cuatro décadas después de aquella experiencia, actualmente es presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar.

A través de sus redes sociales, compartió distintos momentos de su regreso y los lugares que recorrió.

En una de las imágenes apareció frente al cartel de “Welcome to The Falklands”, vestido con una camiseta que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

También recordó el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y destacó el gesto de los jugadores de la Scaloneta, quienes después de aquella victoria levantaron una bandera que reforzó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

“Fue emocionante llevar esta remera, regalo de mi hija Belu, a nuestras islas. Un homenaje a nuestra historia, nuestra identidad y una causa que llevamos en el corazón”, escribió Canitrot.