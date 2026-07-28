Un medicamento conocido mundialmente por tratar la disfunción eréctil podría tener un nuevo papel en la lucha contra el cáncer. Un estudio realizado por investigadores israelíes reveló que el sildenafil, principio activo del Viagra, mostró potencial para dificultar la propagación de las células tumorales, un paso clave en la formación de metástasis.

Los científicos descubrieron que el fármaco altera la forma en que las células cancerosas utilizan el colesterol, un componente esencial para su crecimiento y desplazamiento hacia otros órganos. Según los investigadores, el sildenafil bloquea un mecanismo que limita la disponibilidad de colesterol dentro de las células tumorales, lo que reduce su capacidad para migrar y formar nuevos focos de la enfermedad.

La investigación incluyó experimentos con modelos animales, pruebas en células tumorales humanas y el análisis de registros clínicos de pacientes. En este último caso, observaron una mejor supervivencia en personas con cáncer que recibían sildenafil por otras indicaciones médicas, especialmente cuando el medicamento se combinaba con estatinas, utilizadas para controlar el colesterol.

Pese a los resultados alentadores, los autores remarcaron que el hallazgo no significa que el Viagra sea un tratamiento contra el cáncer. Explicaron que, por el momento, se trata de evidencia obtenida en estudios preclínicos y observacionales, por lo que serán necesarios ensayos clínicos en personas para confirmar si el medicamento resulta seguro y eficaz con ese fin.

El trabajo fue publicado en la revista científica Cancer Research y abre una nueva línea de investigación sobre el posible uso de medicamentos ya existentes para combatir la metástasis, uno de los principales desafíos en el tratamiento del cáncer.