El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó como "lamentables" los agravios del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que ese tipo de declaraciones terminan perjudicando a la propia Argentina.

"Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", expresó Alckmin ante la prensa tras participar de un encuentro con empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo.

El funcionario brasileño sostuvo además que un jefe de Estado "no debe involucrarse en las elecciones de otro país" ni intervenir en sus asuntos internos, y consideró que Milei lo hizo "de una manera grosera, absolutamente grosera".

En ese contexto, recordó la importancia del vínculo bilateral al señalar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el mayor comprador de sus exportaciones.

Alckmin también destacó el momento que atraviesa el Mercosur, al mencionar los recientes acuerdos comerciales alcanzados con Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Unión Europea, negociaciones que, según remarcó, fortalecen al bloque regional.

Las declaraciones del vicepresidente se producen en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países, originada luego de que Milei participara en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones brasileñas de octubre.

Durante ese evento, el mandatario argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", además de acusarlo de malgastar los recursos públicos. También expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro y calificó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "basura calva", en alusión al magistrado que condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo.

Desde el Gobierno argentino recuerdan que Lula respaldó públicamente la candidatura de Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, un antecedente que Milei suele mencionar al responder las críticas.

La escalada de tensión también tuvo repercusiones diplomáticas. El Gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresar su malestar por las declaraciones del presidente argentino.