El vidente que acertó el resultado de España, reveló cómo le irá a la Selección

El paso de España a la gran final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Francia reactivó el interés por las predicciones de José Fuentes. El vidente natural ya había anticipado ese resultado el domingo pasado y, al confirmarse su acierto, sus declaraciones sobre el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra cobraron una enorme repercusión en las plataformas digitales.

Durante su reciente participación en el programa Infama, transmitido por la señal de América TV, el especialista analizó las claves del cruce mundialista y puso el foco en el capitán del conjunto albiceleste. Fuentes detalló el peso que tendrá el futbolista en el esquema táctico del equipo. “La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí”, afirmó el vidente.

En esa misma línea, el pronosticador recordó un vaticinio previo que involucra la marca goleadora del delantero del Inter Miami en este certamen. “Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción”, apuntó en la pantalla televisiva.

El análisis de Fuentes también abordó el estado anímico y la preparación del plantel que dirige Lionel Scaloni para afrontar la instancia de semifinales. El especialista remarcó la fortaleza colectiva del grupo de cara al crucial enfrentamiento frente al conjunto inglés. “Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona”, afirmó José Fuentes.

Además de ponderar la mentalidad del grupo, el vidente insistió en que este partido representa un escenario ideal para que el número 10 argentino consolide su legado en los mundiales. “Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota”, agregó.

La atención sobre sus palabras creció de manera exponencial luego de que se cumpliera su diagnóstico sobre la otra llave de semifinales, donde había adelantado un escenario adverso para el combinado francés. “Los españoles van a salir muy concentrados” y “Francia va a tener un mal día”, había pronosticado, un acierto que ahora tiene a los seguidores de la Selección Argentina pendientes de sus anuncios.