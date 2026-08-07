En las dependencias de la Comisaría 2.ª de Concepción salieron a la luz imágenes decisivas que registran un episodio de uso desproporcionado de la fuerza. La filmación captó el momento exacto en que el efectivo Alexis Álvarez le propinó un puñetazo en la cara a Víctor Alejandro Manzur, un hombre que ya se encontraba esposado y bajo la custodia de otros uniformados.

El hecho ocurrió durante la mañana del 28 de agosto de 2025, minutos después de las 8:40, en la zona de calabozos. En el registro visual se observa cómo el aprehendido estaba inmovilizado por al menos 4 efectivos mientras lo preparaban para llevarlo ante el Médico Legista.

En esa instancia, Álvarez se colocó frente a él y le asestó el golpe directo en el rostro. La violencia del impacto hizo que el sujeto perdiera el equilibrio y retrocediera hasta impactar contra las rejas del pasillo, momento en que el resto del personal lo sostuvo para evitar su caída, sumándose luego una mujer policía a la escena.

El caso y condena

La reconstrucción judicial llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal determinó que Manzur había sido arrestado la jornada anterior por una infracción de tránsito, momento en que también se detectó un pedido de captura activo emitido por la UFI CAVIG.

Aunque en forma previa al traslado el aprehendido había presentado resistencia y se había provocado lesiones dentro de la celda, las autoridades concluyeron que la situación se encontraba totalmente bajo control al momento de la agresión. El hombre no contaba con margen alguno para oponer resistencia.

A causa del ataque, el personal sanitario constató escoriaciones faciales, lesiones en la boca y hematomas. La rotundidad de la prueba audiovisual llevó a la defensa de Álvarez a eludir el juicio oral y pactar un juicio abreviado con la UFI Delitos Especiales.

El acusado aceptó la responsabilidad de lo sucedido y aceptó la sanción promovida por la Fiscalía. La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón respaldó el acuerdo y resolvió aplicarle un año de prisión de ejecución condicional por apremios ilegales, junto con 2 años de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas.