El video de la Locomotora Oliveras para la Selección que se viralizó

En el marco de la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza por tres a uno, un video de Alejandra Locomotora Oliveras recuperó protagonismo en las redes sociales. La grabación, que originalmente data de diciembre de 2022, superó las 70.000 reproducciones en X luego de que los usuarios la rescataran para motivar al equipo que enfrentará a Inglaterra. A pesar de haber fallecido el 28 de julio de 2025 a los 47 años, el legado de la deportista jujeña sigue vigente entre los seguidores de la Selección Nacional.

En el material audiovisual, la ex boxeadora se dirigía a los jugadores con su característica energía y afirmaba que "Selección Argentina de fútbol, llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón, el país está contento e ilusionado, estamos todos unidos los argentinos".

Durante su arenga, Oliveras enfatizaba la importancia del esfuerzo colectivo y señalaba que "Queda un pasito más. Tienen que hacer lo que saben hacer: jugar, para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años. Argentina tiene una característica, nos podemos caer una y 1.000 veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante". El mensaje concluía con una fuerte motivación donde expresaba "Así que un pasito más, Argentina, para adelante y hoy a demostrar que somos los mejores del mundo. A demostrar que Argentina no tiene rival. ¡A ganar, Argentina, carajo!".

La reaparición de estas imágenes generó un fuerte impacto emocional en las plataformas digitales, donde se multiplicaron los homenajes. Un usuario comentó que "Qué bien hace una persona como ella. Y qué maravilloso que aunque no esté, está. Y vigente como nunca", mientras que otro internauta manifestó "¿Cómo se va a morir la Locomotora? Me ha levantado de la cama con sus videítos. La extraño mucho".

Entre las diversas reacciones, también se destacó el mensaje de quien la definió como "La mujer con más aura de la historia argentina", sumado al uso de memes y elementos visuales para expresar la nostalgia por su ausencia.

Oliveras, quien nació en El Carmen y adoptó Santa Fe como su hogar, murió en el Hospital José María Cullen tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico en su vivienda de Santo Tomé. Luego de permanecer dos semanas en terapia intensiva, su fallecimiento conmovió al ámbito deportivo donde se consagró como campeona mundial.

El video que circuló masivamente esta semana fue grabado originalmente antes del cruce contra Croacia en Qatar, partido que Argentina ganó tres a cero. Ahora, ante una nueva cita decisiva, sus palabras de aliento volvieron a unir a los hinchas en un sentimiento de esperanza y recuerdo hacia la figura de una de las atletas más carismáticas del país,.