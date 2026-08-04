El video de la novia de Moyano caminando semidesnuda por la calle

Una secuencia captada por transeúntes y dispositivos de vigilancia registró a Candela Arizaga desplazándose por una plaza de Belgrano en estado de vulnerabilidad. Este episodio ocurrió poco después de una situación en una vivienda que derivó en la detención de Facundo Moyano por orden del fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE. El material obtenido en la vía pública fue sumado a la causa para establecer la cronología de lo sucedido durante la madrugada.

Respecto a su salud, el titular del SAME Alberto Crescenti informó que la paciente se encuentra estable bajo cuidado profesional. Durante su ingreso, se inició un protocolo de desintoxicación por el posible consumo de estupefacientes.

El médico detalló que "Al parecer, tiene varios días de consumo pero tenemos que esperar las pericias toxicológicas" para confirmar el diagnóstico. Mientras tanto, las autoridades judiciales avanzan con las declaraciones pertinentes tras el pedido de auxilio que motivó la intervención policial. Moyano continúa alojado en una dependencia de la zona mientras se procesan las pruebas recolectadas.