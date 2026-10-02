La polémica entre Luck Ra y Tiago PZK sumó un nuevo capítulo después de que se viralizara un video de ambos durante su participación en La Voz Argentina. Las imágenes, grabadas en 2025, muestran a los músicos compartiendo un momento de complicidad que llamó la atención de los usuarios, especialmente después de que Tiago negara haber mantenido una amistad con el cantante cordobés.

El material comenzó a circular en X luego de que Tiago PZK confirmara públicamente su relación con La Joaqui, expareja de Luck Ra. Durante una entrevista en el aeropuerto de Ezeiza, el artista fue consultado sobre las críticas que recibió por su nuevo romance y rechazó que hubiera traicionado a su colega, al sostener que nunca fueron amigos cercanos.

Sin embargo, el video que volvió a difundirse en las redes sociales muestra una interacción que algunos usuarios interpretaron como una contradicción con sus declaraciones recientes.

El video de Luck Ra y Tiago PZK que se volvió viral

La grabación pertenece a una de las emisiones de La Voz Argentina, programa en el que Luck Ra se desempeñó como coach y contó con la participación de Tiago PZK.

Durante un momento distendido en los camarines, el intérprete de La Morocha expresó su cariño hacia su colega con una frase que ahora adquirió una nueva relevancia: "Yo lo amo a él".

Lejos de mostrarse incómodo, Tiago respondió con una broma relacionada con quien, en ese momento, era la pareja del cordobés. "Joaqui no se va a enterar nada de lo que pasa en camarines", comentó, lo que provocó risas entre los presentes.

El fragmento fue recuperado por distintas cuentas dedicadas al espectáculo y rápidamente comenzó a compartirse entre los seguidores de los artistas.

La difusión de las imágenes generó comentarios sobre el vínculo que ambos mantenían antes de que estallara la polémica por el romance entre Tiago PZK y La Joaqui.

Tiago PZK negó haber sido amigo de Luck Ra

La controversia comenzó después de que Tiago PZK y La Joaqui confirmaran su relación sentimental durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de viajar a Medellín, Colombia.

Los cantantes se mostraron abrazados, tomados de la mano y dispuestos a hablar sobre su presente amoroso. Durante la conversación, Tiago aseguró que ambos estaban disfrutando de esta nueva etapa.

"Estamos en pareja, felizmente casados", expresó el músico, aunque evitó dar detalles sobre el momento en el que comenzó el romance.

Sin embargo, la entrevista tomó otro rumbo cuando un periodista le preguntó si se consideraba un traidor por haber iniciado una relación con la expareja de Luck Ra, quien había sido mencionado como un antiguo amigo suyo.

"No, ¿cómo me voy a considerar traidor?", respondió Tiago, al rechazar esa interpretación. Además, sostuvo que no se mueve por conveniencia ni siente la necesidad de quedar bien con otras personas.

El cantante también negó que hubiera existido una amistad cercana con Luck Ra, una declaración que provocó distintas reacciones entre los seguidores de ambos.

En ese contexto, el video de La Voz Argentina volvió a instalarse en las redes sociales y reavivó el debate sobre el vínculo que mantenían los artistas.

Por el momento, Luck Ra no realizó nuevas declaraciones públicas sobre la grabación ni respondió a los dichos de Tiago PZK. Mientras tanto, el romance del cantante urbano con La Joaqui continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.