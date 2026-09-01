El video de Thiago Messi que se viralizó tras el retiro de su papá de la Selección

Mientras el mundo del fútbol todavía asimila el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, otro integrante de la familia comenzó a llamar la atención en las redes sociales. Se trata de Thiago Messi, el hijo mayor del capitán, de quien se viralizó un video con algunas de sus jugadas en las inferiores del Inter Miami.

El adolescente tiene 13 años y actualmente forma parte de las divisiones juveniles del conjunto estadounidense. Sin embargo, a diferencia de su padre, sus características dentro de la cancha están más vinculadas con la creación y organización del juego que con la definición.

Thiago se desempeña principalmente como mediocampista central, una posición desde la que busca participar en la construcción de las jugadas. El propio Messi ya había hablado anteriormente sobre las características futbolísticas de su hijo.

“Es más pensante, más organizador, más medio”, había explicado Leo al describirlo.

El video que comenzó a circular en las redes reúne diferentes intervenciones del joven futbolista y volvió a despertar interés por su futuro, especialmente en una jornada marcada por la despedida de su padre de la camiseta albiceleste.

Los primeros pasos de Thiago Messi en el fútbol

Aunque actualmente juega en Estados Unidos, Thiago comenzó su formación futbolística varios años atrás.

Durante la extensa etapa de Lionel Messi en Barcelona, pasó por la Barça Escola entre 2016 y 2019. Posteriormente, cuando la familia se instaló en Francia por la llegada del rosarino al París Saint-Germain, también tuvo una experiencia en las categorías formativas del club francés.

Tras el desembarco de Messi en el Inter Miami, Thiago continuó su formación en las inferiores del conjunto de la MLS.

En los últimos meses incluso surgieron versiones que indicaban que podría regresar a España para incorporarse a La Masía, la histórica cantera del Barcelona donde su padre comenzó a construir su extraordinaria carrera.

Sin embargo, el propio Messi descartó esa posibilidad cuando fue consultado y, por el momento, Thiago continuará jugando y formándose en Miami.

El fútbol, una pasión que continúa en la familia Messi

Thiago no es el único de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo interesado en el fútbol. Mateo, de 11 años, y Ciro, de 8, también practican el deporte.

El capitán argentino había contado anteriormente que sus tres hijos disfrutan permanentemente de jugar con la pelota, aunque cada uno desarrolla características diferentes dentro de la cancha.

Ahora, en coincidencia con el cierre de la histórica etapa de Messi en la Selección Argentina, las imágenes de Thiago volvieron a instalar una pregunta que aparece cada vez que el adolescente muestra sus condiciones: hasta dónde llegará su propia historia dentro del fútbol.