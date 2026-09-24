Una imagen difundida en redes sociales generó preocupación en medio de la jornada de viento Zonda que atraviesa San Juan. En el video se observa a un grupo de hombres encendiendo fuego en un descampado con abundante vegetación seca, mientras a pocos metros aparecen viviendas.

Sin embargo, no pudo confirmarse el lugar exacto ni el momento en que fueron registradas las imágenes, por lo que no es posible determinar si el episodio ocurrió este jueves en San Juan. El material comenzó a circular en redes y llamó la atención por el riesgo que representa una quema en un terreno con pastizales secos y casas en las inmediaciones.

El riesgo durante el Zonda

Las condiciones que genera el viento Zonda pueden favorecer la rápida propagación de las llamas, especialmente cuando existe vegetación seca y ráfagas de viento.

En este contexto, cualquier foco de fuego en zonas descampadas puede convertirse rápidamente en un incendio de mayores dimensiones y alcanzar sectores habitados si las condiciones favorecen el avance de las llamas.

La presencia de viviendas detrás del terreno que aparece en el video incrementa la preocupación, aunque no se conoce si esas imágenes corresponden a un episodio reciente ni cuál fue su desenlace.

Una advertencia ante el peligro de incendios

Durante jornadas con viento Zonda, la recomendación es extremar las precauciones y evitar cualquier práctica que pueda generar fuego en zonas con vegetación seca.

El material que circula en redes vuelve a poner el foco sobre el riesgo de iniciar quemas o fogatas en terrenos abiertos cuando existen condiciones meteorológicas adversas.

Por el momento, el video debe ser tomado como un registro de origen no confirmado y no como evidencia de un incendio ocurrido este jueves en un punto determinado de San Juan.