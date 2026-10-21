El video del atropello a Fabián Gianola donde sufrió múltiples fracturas expuestas

Fabián Gianola sufrió un dramático accidente tras ser atropellado por un auto en el barrio porteño de Saavedra. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad en la esquina de Deheza y Melián cerca de las 15 horas del lunes. Un vehículo lo embistió de lleno en la senda peatonal cuando estaba por llegar a la vereda.

En las imágenes virales se observa el fuerte impacto que lo hizo caer violentamente sobre el asfalto. El conductor detuvo la marcha, descendió para asistirlo y llamó a los servicios de emergencia para solicitar asistencia médica inmediata. El artista logró levantarse por sus propios medios mientras se tomaba la zona afectada.

El actor Fabián Gianola confirmó que sufrió fractura expuesta de radio y lesión en los ligamentos de la muñeca. Por este motivo deberá someterse a una intervención quirúrgica en un centro médico privado. En el lugar intervinieron personal policial y del SAME para realizar las primeras asistencias.

"Estaba en la calle Deheza y Melián. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló", relató el protagonista al reconstruir el episodio. El testimonio coincide totalmente con la filmación de la cámara de seguridad.

"Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca", detalló sobre la violencia del choque. A pesar del golpe, se mantuvo consciente y no sufrió impactos en la cabeza.

"Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda", explicó para llevar tranquilidad a sus seguidores. En el centro médico privado le realizaron radiografías y procedieron a inmovilizarle el brazo afectado antes de la operación.