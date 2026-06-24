El video que publicó Messi el día de su cumpleaños 39 en medio del Mundial

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 en plena concentración de la Selección Argentina en Kansas. Durante la madrugada del 24 de junio, el capitán publicó un video en sus redes sociales donde se lo observa realizando trabajos de fuerza en el gimnasio del predio. La publicación se dio a conocer apenas comenzó el día en Argentina, aunque en Estados Unidos todavía faltaban dos horas para el cambio de fecha.

A pesar de la importancia de la jornada, el futbolista no incluyó palabras ni mensajes personales en su posteo. El video estuvo musicalizado con la canción Tierra de Campeones de La T y La M, un detalle que fue recibido con entusiasmo por los seguidores argentinos. Las imágenes corresponden a las tareas regenerativas que llevaron adelante los jugadores titulares luego de la victoria por 2-0 frente a Austria en la fase de grupos.

En ese último encuentro, el delantero marcó dos goles y alcanzó los 18 tantos en la historia de la Copa del Mundo, cifra que lo ubica como el máximo goleador histórico de esta competencia. Mientras el resto de sus compañeros practicaba en el campo de juego, el 10 optó por mostrar su rutina de recuperación física para mantener el estado óptimo durante el torneo.

La reacción de los fanáticos en las plataformas digitales reflejó una renovada ilusión por la búsqueda de la cuarta estrella. El compromiso mostrado por el rosarino en el gimnasio, incluso en el día de su nacimiento, generó miles de comentarios de apoyo y felicitaciones. El plantel continúa su preparación en territorio estadounidense con el foco puesto en los próximos desafíos del certamen mundialista.