El video super hot de Ingrid Grudke luciendo todos sus bikinis a sus 50 años

Ingrid Grudke sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un video donde exhibe su colección de trajes de baño. La modelo se prepara para un viaje a la playa junto a sus amigas dentro de una semana y pidió ayuda para organizar su equipaje. Durante la grabación, mostró diversas piezas y comentó que "en una semana me voy de viaje a la playa y hoy se me ocurrió ver que bikinis tengo". Al revisar sus prendas, detalló que encontró "demasiadas opciones, mucho vintage y bikinis del año pasado".

En el video, Grudke posó con tres de sus bikinis para mostrar cómo le quedaban los diferentes modelos. Al exhibir una trikini retro, comentó que "les dije que iba a encontrar cosas raras en mi placard. Siempre me sorprende y me trae recuerdos... Esta trikini la usé en una de mis primeras campañas de trajes de baño". Además, aprovechó para interactuar con su audiencia preguntando "¡Ya quiero lo nuevo! ¿Qué se usará este verano 2027? ¿Ustedes saben? ¿Qué les gusta? Los leo".

Tras cumplir 50 años, la modelo compartió una reflexión profunda sobre el bienestar. Ante las consultas sobre su estado físico, explicó que "todo el tiempo me preguntan cómo hago para mantenerme así a mis 50 años. Para mi, no hay secreto, todo tiene que ver con dar el alimento y cuidado correcto a mi cuerpo, alma y mente, y esto lo aprendí desde muy chica". Según detalló, su rutina consiste en "dedicar tiempo a comer sano, hacer ejercicios físicos, trabajar en la paz mental y un descanso apropiado".

Grudke defendió la posibilidad de debatir sobre la imagen personal con un enfoque preventivo. La famosa sostuvo que "hoy en día se dice que no hay que hablar de cuerpos. Yo pienso que sí se puede hablar, siempre y cuando se hable de la importancia de tener un cuerpo sano para empezar a generar conciencia". En su mensaje, remarcó que "nuestro cuerpo es nuestro vehículo en la vida y es importante cuidarlo hoy, para lograr tener un cuerpo sano, fuerte , ágil, funcional a vos el día de mañana".

Asimismo, vinculó la apariencia con el bienestar psicológico al decir que "va más allá de lo estético, aunque verse bien ayuda a la autoestima, te da seguridad a la hora de presentarte en algún lugar y eso también es salud. No seamos hipócritas. Lo que no está bien es criticar otros cuerpos, eso es otro tema, poder hablarlo desde el lado de concientizar a tener un cuerpo sano eso sí me parece bien".

La modelo también se refirió a las críticas que recibió a lo largo de su carrera. Aseguró que "desde que tengo uso de razón siempre se habló del cuerpo que tengo y me acostumbre a eso, a que todos opinen sobre mis formas. Honestamente nunca me afectó una opinión de otro individuo porque me siento muy segura de mí. No me afecta la opinión de otros". Mencionó que con su trabajo los comentarios se acentuaron, señalándola como "muy flaca, muy musculosa, nariz rara, ojos muy grandes, pocas tet..., mucho cul..., y así mil opiniones más, que son gustos de otros y no mi realidad. Y eso también lo tomo que es parte de mi trabajo".

Para finalizar, reafirmó su compromiso con su propia naturaleza al concluir que "nací con esta genética, estas formas, tamaño, color y así me voy a respetar, cuidándolo lo más que pueda para que mi cuerpo sea un vehículo fuerte, ágil, funcional a mi alma y mente hasta el fin de mi existencia".