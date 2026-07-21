El regreso de la Selección argentina al país tuvo un momento inesperado que rápidamente se convirtió en uno de los videos más emotivos de la jornada. La primera bienvenida oficial llegó desde el aire, cuando una controladora aérea tomó contacto con la aeronave y dedicó un mensaje especial al plantel campeón.

La protagonista fue Paula Carrevedo, integrante del equipo de controladores aéreos del Centro de Control de Área (ACC) del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, quien aprovechó la comunicación con el vuelo para transmitir el saludo de todos sus compañeros.

"De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país", comenzó diciendo.

Luego, con la emoción a flor de piel, continuó con un mensaje que conmovió a miles de argentinos:

"Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos".

Antes de despedirse, cerró con una frase cargada de emoción: "Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!".

Desde la cabina del avión respondieron agradeciendo el gesto y, al finalizar el contacto, Paula no pudo contener la emoción: "¡Ay, me muero, qué hermoso!".

Una sorpresa de último momento

En diálogo con TN, la controladora aérea contó cómo surgió la posibilidad de ser la voz que recibiría al vuelo de la Selección.

"Cinco minutos antes me dijeron que iba a hablar con el avión", relató.

Paula explicó que llegó a su turno todavía movilizada por todo lo vivido durante el Mundial 2026. Incluso contó que había estado llorando antes de ir a trabajar.

Al llegar a su puesto, su compañera Clarisa Vega, quien estaba terminando su jornada laboral, le avisó que la aeronave estaba por ingresar al espacio aéreo bajo su control.

"Me dice: 'Mirá, está por entrar. Te va a tocar atender al avión'. Y faltaban cinco minutos", recordó.

La noticia la tomó por sorpresa y sintió que debía prepararse para un momento único.

Un mensaje escrito en pocos minutos

El saludo no estaba preparado con anticipación. Según explicó Carrevedo, el texto nació apenas minutos antes del contacto con la aeronave y fue elaborado junto a Clarisa Vega.

Su compañera le contó que llevaba horas imaginando ese instante y que incluso ya tenía algunas palabras pensadas.

"Se largó a llorar porque me dijo: 'Yo no dormí en toda la noche. Me imaginé este momento y ya tengo las palabras'", relató Paula.

Entre ambas terminaron de darle forma al mensaje: Clarisa escribió una primera versión y Carrevedo agregó su propio toque antes de transmitirlo.

"Me temblaban las manos y el corazón"

La controladora reconoció que la emoción casi le impidió completar el saludo. "Me temblaban las manos, el corazón. Salí a mil. No sabía si iba a poder terminar la frase", confesó.

También destacó que el mensaje representaba el sentimiento de todos sus compañeros, aunque debían mantener el protocolo habitual de trabajo.

"Era lo que todos queríamos decir. Hubiésemos querido decir un montón de cosas más, pero también estábamos trabajando", explicó.

El video que se volvió viral

Horas después, el audio y las imágenes del momento comenzaron a multiplicarse en redes sociales. La repercusión sorprendió a la propia protagonista.

"Mirá, todavía estoy temblando. Esta Selección nos ha dejado tanto, tanto, ¿cómo se puede decir en palabras esta gratitud?", expresó.

Paula aseguró que nunca imaginó que aquel breve contacto con el avión tendría semejante impacto.

"Me están escribiendo de todos lados. Ni siquiera los compañeros que estábamos ahí pensábamos que iba a ser tan viral", contó.

Para ella, la explicación es simple: las palabras reflejaron lo que millones de argentinos sentían después de acompañar a la Selección. "Son las palabras que todos hubiéramos querido decir. Me parece que es por eso", concluyó.