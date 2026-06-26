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El viento sur llega con fuerza a San Juan: el SMN anticipa ráfagas de hasta 50 km/h

El SMN anticipó un fin de semana frío en San Juan, con cielo parcialmente nublado y el ingreso de viento sur. El sábado será la jornada más intensa, con ráfagas de hasta 50 km/h.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
San Juan tendrá un fin de semana frío. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

Para este viernes 26 de junio, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima estará cercana a los 0 grados durante la mañana, mientras que por la tarde alcanzará los 15 grados. El viento comenzará desde el sector noroeste con intensidades de entre 7 y 12 km/h, pero durante la tarde y la noche rotará al sur con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h.

El sábado 27 será el día con mayor presencia del viento. Durante la madrugada y la mañana se esperan temperaturas de entre 3 y 9 grados, con viento del sector sur y sudoeste. Hacia la tarde, la máxima llegará a los 16 grados, aunque el ingreso del viento sur se intensificará durante la noche, cuando se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

El SMN indicó además que no se esperan lluvias durante las próximas jornadas, con una probabilidad de precipitaciones del 0% tanto para viernes como para sábado y domingo.

Para el domingo 28 de junio continuará el ambiente frío, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima rondará los 3 grados y la máxima alcanzará los 14 grados. El viento continuará predominando desde el sector sur y sudoeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

El ingreso del aire frío y la persistencia del viento sur mantendrán condiciones invernales en San Juan durante el cierre de la semana, con temperaturas bajas especialmente durante las primeras horas del día.

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