La jornada de este martes 24 en San Juan se encuentra marcada por el ingreso de un frente de viento sur que comenzó a sentirse desde las primeras horas de la madrugada. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la circulación de aire provocará ráfagas intensas y nubosidad variable hacia la tarde, acompañadas por probabilidades de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Si bien el fenómeno ya se encuentra activo sobre el territorio provincial, los modelos meteorológicos detallan que el tramo de mayor intensidad se registrará entre las 11 y las 16 horas. Durante esa franja central del día, las velocidades sostenidas rondarán los 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán picos máximos de entre 48 y 50 km/h antes de comenzar a rotar hacia el sector sudeste.

El impacto principal de este sistema de vientos afecta de manera directa a los departamentos del Gran San Juan, incluyendo Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Asimismo, las condiciones de inestabilidad y ráfagas fuertes se extienden hacia los valles centrales y las zonas bajas del sur y el este provincial, alcanzando a las localidades de Pocito, Sarmiento, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo.

Hacia el final de la tarde, a partir de las 16 horas, el viento comenzará a perder fuerza de manera gradual, aunque mantendrá una presencia constante desde el sudeste con ráfagas que oscilarán entre los 35 y los 44 km/h. Recién después de las 21 horas se espera una disminución notable en la intensidad, dando paso a una noche con brisas leves y mejores condiciones climáticas.

Ante la persistencia de las ráfagas durante gran parte del día, las autoridades locales recomiendan a la población circular con precaución, especialmente en rutas y zonas arboladas. También se sugiere asegurar objetos que puedan volarse en patios o balcones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo meteorológico nacional ante eventuales actualizaciones en los reportes diarios.