El viento vuelve a San Juan este martes con ráfagas de hasta 100 km/h

San Juan se prepara para afrontar una jornada de inestabilidad climática según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido para este martes. El fenómeno se manifestará con ráfagas de viento sur que soplarán entre los 25 y 56 km/h mientras que la temperatura registrará una mínima de 20°C y una máxima de 31°C.

Para la zona del Gran San Juan que incluye a Capital Rivadavia Chimbas Santa Lucía y Rawson junto a Pocito Albardón Caucete San Martín y 25 de Mayo se espera el impacto del viento sur. Este sector registrará el ingreso de las ráfagas más potentes superiores a los 60 km/h durante la mañana y el mediodía haciéndose sentir con mayor fuerza entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Por otra parte el mismo reporte meteorológico nacional dispuso un alerta amarilla por viento Zonda para la región de la cordillera afectando a Iglesia y Calingasta. En estos departamentos occidentales el fenómeno se desarrollará principalmente durante las horas de la tarde con ráfagas severas que alcanzarán los 100 km/h en los sectores de alta montaña.

Los especialistas sugieren asegurar elementos que puedan volarse en los hogares y mantener la precaución al circular por la vía pública en los horarios de mayor intensidad. Las autoridades locales recuerdan la importancia de seguir los comunicados oficiales ante posibles modificaciones en la velocidad del viento o ampliación de las zonas afectadas.