Las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron a San Juan durante el domingo provocaron daños en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de los episodios se registró en la Escuela Comandante Cabot, en el departamento Capital, donde un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el techo del establecimiento y provocó importantes daños materiales.

El impacto afectó parte de la cubierta del edificio escolar y obligó a desplegar un operativo para retirar el árbol y despejar la zona por parte de las autoridades municipales y provinciales. Pese a la magnitud del incidente, no se registraron personas heridas.

Organismos municipales y provinciales trabajaron para despejar el área. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Trabajo de remoción

Luego de la caída, personal de emergencia intervino en el predio para realizar las tareas de remoción del tronco y los restos del follaje. Los trabajos estuvieron concentrados en liberar el sector afectado y permitir la evaluación de los daños ocasionados en la estructura.

Organismos municipales y provinciales trabajaron para despejar el área. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Organismos municipales y provinciales trabajaron para despejar el área. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La ubicación del establecimiento facilitó el rápido despliegue de los equipos de auxilio. La Escuela Comandante Cabot se encuentra a pocos metros de la Central de Bomberos y en las inmediaciones de la sede de Protección Civil.

Organismos municipales y provinciales trabajaron para despejar el área. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La cercanía con estos organismos permitió que las tareas de asistencia comenzaran rápidamente luego del episodio registrado durante la jornada del domingo.

Daños materiales y monitoreo

El principal impacto del temporal en este establecimiento estuvo relacionado con la infraestructura. La caída del árbol generó daños en el techo, aunque el episodio no dejó víctimas ni personas lesionadas.

Organismos municipales y provinciales trabajaron para despejar el área. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Mientras continuaban las tareas de remoción, los organismos de emergencia mantenían el monitoreo de diferentes sectores ante las consecuencias provocadas por las ráfagas de viento.

El temporal dejó además otros inconvenientes en distintos puntos de la provincia, por lo que los equipos de emergencia continuaron trabajando para atender los daños ocasionados por el Zonda y despejar las zonas afectadas.