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El viento Zonda desató múltiples incendios en distintos puntos de San Juan
POR REDACCIÓN
El ingreso del viento Zonda, alrededor de las 12 del mediodía de este lunes, desencadenó una serie de incendios en distintos puntos de San Juan, generando una intensa labor de bomberos y equipos de emergencia para contener el avance del fuego.
Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por fuertes ráfagas y baja humedad, facilitaron la rápida propagación de las llamas, lo que complicó las tareas de extinción y mantuvo en alerta a los organismos de respuesta.
Entre los lugares donde se registraron focos ígneos se encuentran calle López, entre calles 11 y 12; Garibaldi y calle 8; Punta del Monte y calles 10 y 11; calle 9, entre Ramón Franco y López; Alfonso XIII y calle 8; Ruta Provincial 155, entre Garibaldi y Punta del Monte; Garibaldi y calle 7; Ramón Franco, entre calles 11 y 12; y la intersección de calle 11 y América.
Ante este escenario, las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones generadas por el Zonda incrementan considerablemente el riesgo de incendios. Además, solicitaron dar aviso inmediato al 911 o a los bomberos ante la detección de humo o fuego para permitir una rápida intervención y reducir los daños.