El ingreso del viento Zonda, alrededor de las 12 del mediodía de este lunes, desencadenó una serie de incendios en distintos puntos de San Juan, generando una intensa labor de bomberos y equipos de emergencia para contener el avance del fuego.

Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por fuertes ráfagas y baja humedad, facilitaron la rápida propagación de las llamas, lo que complicó las tareas de extinción y mantuvo en alerta a los organismos de respuesta.

Entre los lugares donde se registraron focos ígneos se encuentran calle López, entre calles 11 y 12; Garibaldi y calle 8; Punta del Monte y calles 10 y 11; calle 9, entre Ramón Franco y López; Alfonso XIII y calle 8; Ruta Provincial 155, entre Garibaldi y Punta del Monte; Garibaldi y calle 7; Ramón Franco, entre calles 11 y 12; y la intersección de calle 11 y América.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones generadas por el Zonda incrementan considerablemente el riesgo de incendios. Además, solicitaron dar aviso inmediato al 911 o a los bomberos ante la detección de humo o fuego para permitir una rápida intervención y reducir los daños.