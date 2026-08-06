El viento Zonda volvió a generar una jornada de máxima preocupación en San Juan, con incendios registrados en distintos puntos de la provincia. Los departamentos de Albardón, Calingasta y Jáchal fueron escenario de focos ígneos que requirieron la intervención de bomberos y equipos de emergencia ante el avance de las llamas, favorecido por las fuertes ráfagas.

El episodio de mayor magnitud ocurrió en Albardón, sobre calle Buenos Aires, donde un incendio de pastizales avanzó peligrosamente hacia los fondos de varias viviendas. La situación obligó a evacuar a familias de la zona, mientras distintas dotaciones de Bomberos Voluntarios de Albardón trabajaron para controlar el fuego.

Como consecuencia del siniestro, dos viviendas resultaron afectadas. Además, varias personas debieron recibir asistencia médica luego de sufrir intoxicación por inhalación de humo.

Otro incendio se produjo en Las Ciénegas del río Los Patos, frente al distrito La Isla, en Calingasta. En ese sector, el Zonda favoreció la rápida propagación de las llamas, que pusieron en riesgo viviendas rurales y animales.

Para combatir el foco trabajaron de manera conjunta personal municipal, vecinos de la zona y efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comisaría 33 de Barreal. El operativo permitió contener el avance del fuego y evitar que la situación alcanzara mayores dimensiones.

En tanto, Jáchal también registró un nuevo foco de incendio, esta vez en la zona de El Volcán, en San Roque. Las fuertes ráfagas complicaron las tareas de combate y mantuvieron en alerta a los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

Los distintos episodios volvieron a poner en evidencia el riesgo que representan las condiciones de viento Zonda para la propagación de incendios, especialmente en sectores con abundante vegetación y cercanía de viviendas o zonas rurales.