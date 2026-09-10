Un nuevo aviso del Servicio Meteorológico Nacional puso en guardia a San Juan para la tarde y la noche de este jueves. El organismo renovó la alerta amarilla por viento Zonda para un sector que arrastra 48 horas continuas de impacto del fenómeno, estimando ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y velocidades constantes de entre 30 y 50 km/h.

La zona de cobertura establecida abarcará la Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda. El ingreso de esta corriente cálida durante el invierno alterará las condiciones meteorológicas y el tránsito habitual.

Desde el organismo nacional advirtieron que "el fenómeno puede producir reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas". Ante esta situación, solicitaron tomar precauciones para mitigar los riesgos.

Entre las principales pautas de cuidado, aconsejaron "evitar salir durante el momento de mayor intensidad del fenómeno y mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente". También es necesario asegurar o retirar objetos sueltos como macetas, sillas o toldos, evitando refugiarse debajo de marquesinas, árboles, carteles publicitarios o postes de luz.

Para el caso de quienes tengan que transitar por las calles, las indicaciones apuntan a "conducir con precaución, especialmente ante posibles reducciones de visibilidad". A su vez, llamaron a "mantener una adecuada hidratación y proteger los ojos y la nariz del polvo utilizando anteojos y barbijo". Frente al ambiente seco y la fuerza del viento, las autoridades remarcan una pauta fundamental: "no encender fuego".