La Dirección de Protección Civil de San Juan rectificó su pronóstico inicial y confirmó que las ráfagas de viento zonda que afectarán a la provincia serán de menor intensidad. Si bien se mantiene el estado de alerta amarilla para este jueves, los vientos máximos rondarán los 70 kilómetros por hora, un escenario menos severo al proyectado originalmente. De todas formas, las autoridades piden a los ciudadanos mantener las medidas preventivas habituales ante este tipo de fenómenos climáticos.

El nuevo pronóstico oficial

Para la jornada, los expertos esperan corrientes con velocidades sostenidas que irán desde los 30 hasta los 50 kilómetros por hora. Este reporte oficial actualiza la información previa, que mencionaba posibles ráfagas extremas de hasta 110 kilómetros en la zona de la cordillera y 65 kilómetros en el llano. Con este nuevo informe, el impacto general en los distintos departamentos precordilleranos y en la ciudad será bastante más moderado.

A pesar de esta noticia favorable, el área del Gran San Juan sentirá el cambio brusco en el clima y el aumento de la tierra en suspensión. Luego del paso de la masa de aire cálido, se espera la rotación hacia el sector sur, lo que traerá un marcado descenso en la temperatura provincial. Por este motivo, se recomienda asegurar objetos sueltos en techos, patios y balcones.

Máxima precaución por los incendios

Aunque la fuerza de las ráfagas disminuyó, las altas temperaturas y la extrema sequedad del ambiente mantienen al máximo el peligro de incendios en zonas abiertas. Por esta razón, Protección Civil recordó que está totalmente prohibido quemar hojas, basura o pastizales en toda la provincia. Cualquier persona que inicie un fuego en terrenos baldíos deberá ser denunciada de manera inmediata al 911.

El calor impide apagar las llamas con rapidez, lo que puede generar que el fuego avance sin control hacia áreas pobladas. Quienes viven en zonas rurales o alejadas deben limpiar urgente un perímetro de al menos cinco metros de tierra alrededor de sus viviendas. También piden de forma estricta no arrojar colillas de cigarrillos en las rutas o cerca de la vegetación seca.

Recomendaciones para circular

En la vía pública, resulta clave no detenerse debajo de árboles, grandes carteles o cables eléctricos que puedan desprenderse. Quienes deban manejar sus autos o motos por la calle tendrán que mantener una mayor distancia de frenado por la poca visibilidad. Además, se recuerda la obligación de circular siempre con las luces bajas encendidas.

Ante cualquier emergencia médica, accidentes o la detección de humo en los campos, los vecinos deben comunicarse a las líneas gratuitas 911 o 103. Armar un plan familiar rápido de evacuación y tener a mano linternas cargadas son acciones simples que ayudan a pasar seguros estas horas de alerta.