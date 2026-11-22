La llegada del viento Zonda a San Juan durante la noche de este sábado 21 de noviembre coincidió con un corte de energía eléctrica que afecta a distintos sectores de la provincia, principalmente en Capital y zonas aledañas.

La interrupción del suministro se registró mientras las ráfagas de viento comenzaban a sentirse con fuerza en el Gran San Juan. Vecinos de diferentes sectores reportaron la falta de electricidad, en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas.

El corte se produjo en medio de las condiciones previstas para la provincia por la presencia del viento Zonda, fenómeno que suele estar acompañado por un aumento de la temperatura, baja humedad y ráfagas intensas.

Por el momento, no hay información oficial sobre las causas de la interrupción, la cantidad de usuarios afectados ni el horario estimado para la restitución del servicio.

Si bien la falta de electricidad coincide con la llegada del viento, todavía resta establecer si las ráfagas ocasionaron daños en el tendido eléctrico o afectaron instalaciones de distribución.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos extremar las precauciones, especialmente ante la posible presencia de cables caídos, postes dañados o ramas sobre las líneas eléctricas.

Se aguarda información de Naturgy San Juan sobre el alcance del corte y los trabajos para normalizar el suministro.