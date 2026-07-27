Las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectan a San Juan obligaron a suspender las excursiones diurnas previstas para este lunes, debido a las condiciones climáticas adversas y la reducción de la visibilidad en distintos sectores.

A través de un comunicado oficial, se informó que las actividades fueron canceladas de manera preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes y trabajadores afectados a los recorridos.

“Por fuertes ráfagas de viento Zonda y baja visibilidad, se suspenden las excursiones diurnas”, indicaron desde la organización, al tiempo que remarcaron que la medida responde a la situación meteorológica registrada en la provincia.

En tanto, la realización de la excursión nocturna prevista para este lunes quedó momentáneamente en evaluación. Según informaron, durante las últimas horas de la tarde se comunicará si finalmente podrá desarrollarse o si también será suspendida.

El fenómeno climático generó distintas complicaciones en San Juan durante la jornada, con ráfagas intensas, aumento de temperatura y presencia de polvo en suspensión, condiciones que afectan principalmente la circulación y las actividades al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar permanecer en espacios abiertos durante los momentos de mayor intensidad del viento y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.