El viento Zonda regresa a San Juan con ráfagas de hasta 70 kilómetros

San Juan se encuentra bajo una advertencia meteorológica ante el pronóstico de viento Zonda para este viernes 31 de julio. El fenómeno afectará diversas zonas durante la mañana y la tarde, motivando a las autoridades de Protección Civil a emitir una alerta amarilla con el fin de que la comunidad tome los recaudos necesarios ante las condiciones climáticas previstas en el Gran San Juan y alrededores.

Las estimaciones técnicas indican que el viento circulará con velocidades constantes de entre 30 y 45 kilómetros por hora. Sin embargo, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en gran parte del territorio, mientras que en la zona de cordillera la intensidad será mayor con vientos del sector oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Esta situación climática generará una disminución de la visibilidad, un incremento repentino de la temperatura y una caída marcada en los niveles de humedad.

Como medidas preventivas fundamentales, se recomienda el aseguramiento de aberturas en las viviendas y la vigilancia de cables caídos, ramas u objetos sueltos que representen un peligro. En la vía pública, es esencial alejarse de árboles, carteles o estructuras inestables que representen un riesgo de desprendimiento por la acción del viento.

Para los conductores, la sugerencia es circular con las luces bajas encendidas y mantener una distancia prudencial entre las unidades. También se aconseja disponer de elementos de iluminación alternativos como linternas ante posibles cortes eléctricos.

El riesgo de incendios forestales aumenta considerablemente bajo estas condiciones debido a la facilidad con la que el fuego se expande y la dificultad para su extinción. Por este motivo, existe una prohibición legal sobre la quema de pastizales, hojas o basura.

Se solicita evitar arrojar colillas de cigarrillos o materiales inflamables en áreas con vegetación. En los sectores rurales, los habitantes deben mantener perímetros limpios de al menos cinco metros alrededor de sus casas para evitar la propagación de llamas hacia las construcciones y contar con un plan de evacuación si fuera necesario.

Ante cualquier situación de emergencia, la presencia de humo o el inicio de un incendio, se encuentran disponibles las líneas gratuitas 911 y 103. La colaboración ciudadana es clave para denunciar a cualquier persona que provoque fuego en zonas de alta inflamabilidad y actuar de manera rápida frente a incidentes derivados del temporal.