El viento Zonda comenzó a sentirse este jueves en distintos puntos de San Juan y se espera que continúe durante gran parte de la jornada con fuertes ráfagas y un marcado ascenso de la temperatura.

Piden circular con precaución. FOTO: DIARIO HUARPE.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones es nula, mientras que la temperatura oscilará entre los 18°C y los 26°C. Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Las ráfagas comenzaron pasado el mediodía. FOTO: DIARIO HUARPE.

Ante estas condiciones, el Ministerio de Salud recordó una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a este fenómeno característico de la provincia.

Recomendaciones para cuidarse durante el Zonda

Las autoridades sanitarias aconsejan mantener una hidratación constante, especialmente en niños y adultos mayores, ya que el ambiente seco favorece la deshidratación.

También recomiendan que las personas con enfermedades respiratorias tengan a mano su medicación habitual y eviten realizar esfuerzos físicos intensos.

Otra de las sugerencias es cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso del aire caliente y del polvo, además de aumentar la humedad en los ambientes rociando pisos o paredes.

Precaución al circular

Desde Salud también solicitaron extremar los cuidados al conducir debido a la reducción de la visibilidad que puede provocar el polvo en suspensión.

Además, pidieron no estacionar vehículos debajo de árboles de gran porte, ya que las fuertes ráfagas pueden desprender ramas y provocar accidentes.

En caso de observar cables eléctricos caídos, se recomienda no tocarlos ni pisarlos y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.

Evitar incendios y objetos sueltos

Las condiciones de sequedad que genera el viento Zonda incrementan considerablemente el riesgo de incendios. Por ese motivo, las autoridades aconsejan evitar el uso de materiales inflamables o elementos que puedan generar chispas.

También es importante asegurar chapas, macetas y cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento.

Finalmente, desde Salud recordaron que, ante cualquier accidente o emergencia, la población debe comunicarse con los servicios correspondientes y evitar exponerse innecesariamente mientras persistan las fuertes ráfagas.