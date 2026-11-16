El viento Zonda vuelve a San Juan tras las lluvias: dónde y a qué hora llega

La provincia de San Juan atravesará este lunes 16 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad climática y el regreso del viento fuerte. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional junto con la Dirección de Protección Civil, rige un alerta amarilla por viento Zonda que afectará gran parte del territorio provincial durante la tarde, tras una mañana cálida donde la temperatura máxima alcanzará los 34 °C.

El fenómeno comenzará a percibirse a partir del mediodía en las zonas cordilleranas y precordilleranas de Iglesia, Jáchal y Calingasta. Con el correr de las horas, entre las 16 y las 18, las ráfagas descenderán hacia el Gran San Juan y los departamentos de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y picos que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche, cerca de las 20, se producirá un brusco cambio en las condiciones meteorológicas debido al ingreso de un frente frío. El viento rotará intensamente hacia el sector sur con ráfagas de entre 59 y 68 kilómetros por hora, lo que provocará un marcado descenso en la temperatura ambiente y abundante polvo en suspensión en las rutas y zonas urbanas.

Además del fenómeno ventoso, el organismo oficial mantiene vigente otro alerta amarilla por tormentas aisladas desde las 21 de hoy hasta la madrugada del martes. Esta advertencia alcanza especialmente a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.



