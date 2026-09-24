A horas del regreso del automovilismo nacional al Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, los pilotos sanjuaninos tuvieron una jornada de prueba en el Circuito San Juan Villicum. La actividad sirvió como previa para una fecha que tendrá al TC2000, Top Race y Fiat Competizione en el histórico escenario sanjuanino.

Uno de los protagonistas de la prueba fue Henry Martin, quien se prepara para regresar al TC2000 y ser homenajeado en El Zonda. El piloto aprovechó los giros en el Villicum para comenzar a familiarizarse con el auto antes de afrontar el esperado regreso.

Henry Martin y sus primeras sensaciones

Henry Martin trabaja en la adaptación al auto antes de afrontar su regreso al TC2000 en el histórico circuito sanjuanino. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Martin contó que afrontó los primeros giros con precaución y que pudo sentirse bien con el auto Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. “Yo he salido con bastante precaución. Obviamente hay que tenerle respeto, pero me he sentido bien”, explicó.

La prueba también tuvo como objetivo llegar con mayor conocimiento al circuito sanjuanino. “La idea era venir a hacer esta prueba para poder en El Zonda conocerlo un poco más”, señaló el piloto.

Martin también habló sobre las condiciones que encontró durante la jornada y explicó que hubo distintos factores que influyeron en su trabajo. “Influye que no conocía yo la pista, influye que está sucia, influye el viento”, afirmó.

Una prueba sin buscar tiempos

Para Martin, la prioridad durante esta etapa no estuvo puesta en conseguir un registro rápido. “La idea no era hacer un tiempo, sino simplemente conocer un poco la pista”, sostuvo.

El piloto también explicó que el auto presenta características diferentes respecto de los vehículos que manejó anteriormente. “Sí, mucha potencia, pero creo que pesa más los 12 años de inactividad que el cambio tecnológico del auto”, afirmó.

Sobre el poder de frenado del vehículo, Martin reconoció que todavía tiene margen para aprovecharlo. “Todavía no lo estoy aprovechando”, dijo, antes de remarcar cuál será el camino de cara a la competencia: “Vamos a seguir con el aprendizaje”.

Da Rold también palpita el regreso

Gabriel Da Rold palpita su regreso a la Fiat Competizione en San Juan y destacó el respeto que exige El Zonda. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Gabriel Da Rold será otro de los protagonistas de la fecha y también habló sobre sus expectativas para volver a correr en San Juan. El piloto recordó su anterior experiencia y el triunfo conseguido hace dos años.

“Ha pasado un tiempito, dos años, terminamos hace dos años con el mejor de los recuerdos porque pudimos lograr la victoria acá”, recordó.

Da Rold también destacó las características del auto de Fiat Competizione con el que volverá a competir. “Son autos muy premium, frenos Brembo, alerón, caja secuencial al volante, el paddle shift, y nada, es un autazo, era hermoso de manejar, así que va a ser muy disfrutable”, expresó.

El respeto por el circuito

Aunque conoce El Zonda, Da Rold remarcó que el trazado exige precaución. El piloto hizo hincapié en las condiciones de la pista y en el riesgo que implica cometer un error.

“Por más que uno lo conozca, hay que tenerle mucho respeto, porque, primero de nada, siempre está muy sucio”, explicó. Luego agregó: “Eso hace que te puedas ir un poquito para afuera y rompiste el auto, y capaz que te quedas sin el fin de semana”.

Naranjo, ante un nuevo desafío

Joaquín Naranjo se prepara para afrontar su primera experiencia en El Zonda y valoró el apoyo del público sanjuanino. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Joaquín Naranjo también forma parte de esta previa y tendrá una particularidad: será su primera experiencia en El Zonda. El piloto valoró poder regresar al plano nacional y hacerlo en San Juan.

“Qué mejor que hacerlo en Zonda, acá en San Juan de local, un circuito que no conozco, el Zonda, nunca he corrido, va a ser un desafío”, contó.

Naranjo sabe que tendrá pocas oportunidades para adaptarse al trazado. “Tenemos muy poquitas tandas de entrenamiento. Pero trataré de terminar, lo más importante; por el resultado lo vemos, pero con muchas ganas”, afirmó.

La gente, otro protagonista

El piloto también destacó lo que significa competir en San Juan ante el público local. “Me encanta por un tema de que San Juan apoya mucho al deportista y la verdad que tener el apoyo de la gente es algo muy lindo”, expresó.

Naranjo espera además un gran acompañamiento durante el regreso de las categorías nacionales a El Zonda. “Sé que va a estar lleno seguramente de gente, ahora con el regreso también, desde la fecha de salida de Henry, seguramente que va a haber mucha gente, a disfrutarlo”, cerró.

La prueba que anticipó la vuelta

La jornada en el Circuito San Juan Villicum permitió a los protagonistas tener un primer contacto antes de llegar al fin de semana de competencia en El Zonda. Para Martin, Da Rold y Naranjo, la prueba fue parte de una previa que ya comenzó a vivirse con expectativa entre los pilotos sanjuaninos.