El Circuito San Juan Villicum será escenario este domingo 23 de agosto de la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón. La competencia tendrá más de 70 atletas confirmados y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte.

La gran novedad será el regreso de la distancia Estándar, que volverá a disputarse en la provincia después de 13 años. Esta modalidad contempla 10 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros de carrera a pie.

La prueba se desarrollará junto a la tradicional modalidad Sprint, que contempla 5 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera.

Figuras y nuevas categorías

El inicio del campeonato contará con atletas destacados de la región. En Sprint aparecen Jerónimo Sánchez y Cecilia Zagarra, mientras que en Estándar competirá el atleta de elite Maximiliano Peralta, además de Emanuel Macías y Mauricio Manzi. El calendario incluirá categorías cada cinco años, además de Juniors, Elite, Age Group, Paraduatlón, Postas, Crono y MTB.

Otra de las novedades será el Duatlón Kids, destinado a niños de 4 a 12 años. La actividad está prevista para las 11:30, una vez finalizadas las competencias principales.

Todo listo para la competencia

El sábado 22 de agosto se realizará la acreditación de competidores y la charla técnica en el Hotel La Albertina. El domingo, el parque cerrado abrirá a las 8 y cerrará a las 8:50.

La largada oficial del Sprint y Estándar será a las 9 horas, mientras que el Duatlón Kids comenzará a las 11:30. La entrega de premios está prevista para las 12:30.

Para participar será obligatorio presentar el apto médico y el deslinde de responsabilidad. Los menores deberán contar además con autorización firmada por padre, madre o tutor.

El duatlón tiene una historia cercana a cuatro décadas en San Juan. Sus primeras competencias oficiales se remontan a 1986 y 1987, impulsadas por la UNSJ y el Jockey Club.