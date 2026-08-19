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El Villicum recibe el campeonato de duatlón con más de 70 atletas
POR REDACCIÓN
El Circuito San Juan Villicum será escenario este domingo 23 de agosto de la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón. La competencia tendrá más de 70 atletas confirmados y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte.
La gran novedad será el regreso de la distancia Estándar, que volverá a disputarse en la provincia después de 13 años. Esta modalidad contempla 10 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros de carrera a pie.
La prueba se desarrollará junto a la tradicional modalidad Sprint, que contempla 5 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera.
Figuras y nuevas categorías
El inicio del campeonato contará con atletas destacados de la región. En Sprint aparecen Jerónimo Sánchez y Cecilia Zagarra, mientras que en Estándar competirá el atleta de elite Maximiliano Peralta, además de Emanuel Macías y Mauricio Manzi. El calendario incluirá categorías cada cinco años, además de Juniors, Elite, Age Group, Paraduatlón, Postas, Crono y MTB.
Otra de las novedades será el Duatlón Kids, destinado a niños de 4 a 12 años. La actividad está prevista para las 11:30, una vez finalizadas las competencias principales.
Todo listo para la competencia
El sábado 22 de agosto se realizará la acreditación de competidores y la charla técnica en el Hotel La Albertina. El domingo, el parque cerrado abrirá a las 8 y cerrará a las 8:50.
La largada oficial del Sprint y Estándar será a las 9 horas, mientras que el Duatlón Kids comenzará a las 11:30. La entrega de premios está prevista para las 12:30.
Para participar será obligatorio presentar el apto médico y el deslinde de responsabilidad. Los menores deberán contar además con autorización firmada por padre, madre o tutor.
El duatlón tiene una historia cercana a cuatro décadas en San Juan. Sus primeras competencias oficiales se remontan a 1986 y 1987, impulsadas por la UNSJ y el Jockey Club.