El rugir de motores más federal del país se prepara para desembarcar nuevamente en tierras sanjuaninas. El próximo fin de semana, el Circuito San Juan Villicum será el escenario de la cuarta fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional, en lo que representa la sexta visita histórica de las Clases 2 y 3 al trazado de Albardón.

A siete años de aquella primera presentación en abril de 2019, la categoría llega con un historial cargado de paridad. Mientras que en la Clase 2 el santafesino Lucas Tedeschi es el único que logró repetir victoria (2020 y 2021), la Clase 3 ha tenido cinco ganadores distintos en sus cinco finales disputadas en San Juan.

Los récords a batir en Albardón

La última visita del TN al Villicum, en abril de 2025, dejó la vara muy alta en cuanto a tiempos de vuelta. En la Clase 2, el piloto Ramiro Cano ostenta el récord de clasificación con un tiempo de 1m52s527. Por su parte, en la Clase 3, Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) estableció la marca a batir con un crono de 1m48s227.

En cuanto al ritmo de carrera, los registros más veloces pertenecen a Alejo Cravero en la división menor y a Rodrigo Lugón en la mayor, ambos logrados durante las series del año pasado.

Los dueños del podio sanjuanino

El historial de ganadores en finales destaca a pilotos que supieron dominar la técnica del exigente circuito albardonero:

Clase 2: Además del doblete de Tedeschi, han gritado campeón en el Villicum Emanuel Abdala, Ever Franetovich, Thiago Martínez y el último vencedor, Nicolás Posco.

Clase 3: La lista de vencedores es variada: José Manuel Urcera (el primero en 2019), Ever Franetovich, Carlos Okulovich, Mariano Pernía, Fabián Yannantuoni y Rodrigo Lugón.

Un dato particular es el de Ever Franetovich, quien ostenta el récord de ser el único piloto en haber ganado finales en ambas clases dentro del trazado sanjuanino (Clase 2 en 2019 y Clase 3 en 2020).

El dominio de las marcas

En la Clase 2, Toyota ha consolidado un dominio abrumador, acumulando 4 victorias en finales y 11 triunfos en series. En la Clase 3, la paridad es mayor: Honda y Fiat lideran con 2 finales ganadas cada una, seguidas de cerca por Toyota y Volkswagen.

Con estos antecedentes y la promesa de un espectáculo garantizado, el Villicum se prepara para otra fiesta del automovilismo nacional, reafirmando a San Juan como una plaza fundamental en el calendario motor.