El Circuito San Juan Villicum recibirá la gran final del motociclismo argentino y chileno con entradas generales a $5.000 y un acceso al Parque Cerrado Premium de $20.000. La competencia se disputará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se desarrolle la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) 2026.

El evento, denominado Gran Final Chile x Argentina, reunirá a pilotos de ambos países y cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan. La actividad se extenderá durante tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre.

Los precios para ingresar al Villicum

La organización estableció dos alternativas para el público que quiera acompañar las competencias en el circuito sanjuanino. La entrada general tendrá un costo de $5.000, mientras que el acceso al Parque Cerrado Premium se venderá a $20.000.

Un sanjuanino buscará protagonismo en la definición

Entre los pilotos que competirán estará Mateo Bongiovanni, quien representará a San Juan en la categoría Superbike Pro. El motociclista llega tercero en el campeonato, con 21 puntos menos que el líder Juan M. Solorza, que acumula 98 unidades, mientras que Maximiliano Rocha ocupa el segundo puesto con 91.

La definición llega después de la penúltima fecha disputada en Termas de Río Hondo. Además de Superbike Pro, otras categorías tendrán sus campeones en juego durante el fin de semana.

El cronograma de la competencia

La actividad en pista comenzará el viernes 13 de noviembre con los entrenamientos, mientras que el sábado 14 se realizarán las instancias de Súper Pole. Finalmente, el domingo 15 se disputarán las carreras finales y se conocerán las definiciones de los campeonatos.

La presencia del Campeonato Chileno de Velocidad le dará carácter internacional a la jornada, con representantes de ambos países compartiendo el trazado del Villicum. Sin embargo, el GP3 chileno tendrá su coronación el 13 de diciembre en el autódromo Interlomas, en el sur de Chile.

Cómo comprar las entradas

Los interesados en comprar las entradas deberá ingresar al siguiente enlace: link