El vínculo de un famoso con Cerimedo, acusado de intento de femicidio

Esta semana, la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, bajo la acusación de ser el autor intelectual del intento de femicidio de su pareja Nadia Beller, generó una fuerte repercusión mediática. Aunque la defensa del acusado calificó la situación como un "show político", el avance de la investigación judicial comenzó a sacar a la luz diversos episodios de su trayectoria pasada.

En este contexto, el conductor televisivo Rodrigo Lussich dio a conocer públicamente el vínculo que lo une con el imputado, al revelar que su propio entorno familiar fue víctima de una maniobra de estafa millonaria encabezada por él en 2012.

Lussich detalló con precisión las circunstancias en las que se produjo el acercamiento y la posterior pérdida económica de sus allegados. Según su relato, el contacto con Cerimedo ocurrió cuando buscaban concretar una adquisición inmobiliaria en la costa atlántica.

El periodista relató que "Mi familia quería invertir 35.000 dólares, que era el ahorro de miles de años de trabajo, en un departamento en Mar del Plata. Así llegan a Fernando Cerimedo. Él tenía uno muy chiquito para venderles, trabajaba como remisero y tenía una especie de almacén también" para describir las actividades que el acusado desempeñaba en aquel momento.

La operación comercial avanzó rápidamente bajo falsas promesas del vendedor, quien logró ganarse la confianza de los compradores mediante un trato persuasivo. Lussich explicó el mecanismo de la transacción señalando que "Mi padrastro y mi hermana avanzar con los trámites y él logra que le den el total del pago con el boleto de compraventa, prometiendo en breve entregar la escritura, cosa que nunca sucedió" lo que marcó el inicio de una compleja situación para la familia.

Las complicaciones se hicieron evidentes una vez que la madre del conductor tomó posesión del inmueble y comenzaron a presentarse otros reclamantes sobre la misma propiedad. El conductor de Intrusos manifestó que "Cerimedo hizo una doble venta. La cosa es que a mi familia jamás le dio la escritura y los terminaron desalojando en 2012" lo que derivó en la pérdida definitiva del departamento.

A pesar de las actuaciones de los tribunales competentes, que fallaron en contra de Cerimedo, la familia de Lussich no pudo recuperar el capital invertido. El presentador concluyó que el acusado "Jamás devolvió ese dinero, se declaró insolvente y las víctimas se quedaron con las manos vacías" cerrando de este modo su testimonio sobre los perjuicios económicos sufridos.

En la actualidad, Cerimedo permanece privado de su libertad en Bolivia mientras la Fiscalía local ha solicitado la medida de prisión preventiva en el marco de la causa penal por feminicidio en grado de tentativa.