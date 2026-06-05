La muerte del Indio Solari volvió a poner en primer plano distintos aspectos de su vida, no solo vinculados a la música. Entre ellos aparece una de sus grandes pasiones: Boca Juniors. A lo largo de los años, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nunca ocultó su identificación con el club de la Ribera y protagonizó numerosas declaraciones que reflejaron ese sentimiento.

El artista se definió en más de una oportunidad como hincha de Boca y reconoció que seguía de cerca la actualidad del equipo. Incluso llegó a contar que el fútbol ocupaba un lugar importante en su rutina cotidiana. "Yo soy hincha de Boca. El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo", expresó en una entrevista en la que habló de su relación con el deporte.

Su fanatismo también quedó reflejado en comentarios públicos sobre el rendimiento del equipo. Durante una charla radial, al analizar una temporada del conjunto xeneize, comentó con humor: "Con lo floja que está la defensa, cuando nos atacan hago los cuernitos". La frase rápidamente se volvió viral entre los simpatizantes del club.

Otro de los aspectos que marcó su vínculo con Boca fue la admiración que siempre manifestó por Juan Román Riquelme. Solari destacó en distintas ocasiones las condiciones humanas y futbolísticas del ídolo y actual dirigente. "Román es una persona muy agradable en la intimidad", señaló al recordar encuentros personales con el exfutbolista.

Con el paso de los años, esa valoración se mantuvo intacta. "Es un tipo muy inteligente" y "un tipo con códigos", sostuvo al referirse a Riquelme en distintas entrevistas y publicaciones, dejando en claro el respeto que sentía por una de las máximas figuras de la historia del club.

Las redes sociales también mostraron su costado más futbolero. Tras una consagración de Boca, respondió a un usuario con una frase que recorrió internet: "Dicen que jugamos mal y no hacemos más que ganar campeonatos". El comentario fue celebrado por miles de hinchas y volvió a confirmar la cercanía que mantenía con la realidad del equipo.

Mientras el país despide a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina, también resurgen las historias que construyeron su identidad. Entre recitales multitudinarios, canciones que marcaron generaciones y una relación única con su público, Boca ocupó siempre un espacio especial en la vida del Indio Solari, una pasión que acompañó su trayectoria hasta el final.