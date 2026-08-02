El violento asalto que sufrió un local de ropa de San Juan: el video

Un comercio de ropa y calzado del departamento de Rivadavia fue escenario de un violento asalto durante la noche del viernes. El incidente tuvo lugar en un establecimiento situado en las inmediaciones de Avenida Libertador y calle Cabaña, donde dos delincuentes ingresaron con total impunidad. Según se observa en los registros fílmicos, uno de los atacantes portaba lo que parecía ser un arma de fuego, herramienta con la cual redujo rápidamente a la persona encargada del local.

Bajo constantes amenazas, los asaltantes le ordenaron al trabajador "Tirate al piso" para asegurar una huida sin complicaciones. Mientras la víctima permanecía boca abajo, el cómplice del sujeto armado recorrió el negocio seleccionando los elementos para sustraer. Hasta el momento, los propietarios informaron el robo de al menos un teléfono celular, aunque todavía se encuentran evaluando si los delincuentes también lograron llevarse dinero en efectivo o prendas de vestir.

Cansados de los hechos de inseguridad, los dueños de la tienda decidieron publicar el registro completo de las cámaras de seguridad en sus redes sociales. A través de la cuenta oficial de Instagram del comercio, comunicaron: "Antes que nada, queremos informarles que lamentablemente fuimos víctimas de un robo. En este reel compartimos las imágenes de las cámaras de seguridad con el objetivo de que, si alguien reconoce a las personas que aparecen, pueda brindarnos información. Además, queremos avisarles que por el momento no contamos con WhatsApp. El lunes estaremos informando si continuaremos con el mismo número o si será necesario cambiarlo. Mientras tanto, cualquier consulta o información pueden enviárnosla por mensaje directo (MD). GRACIAS POR COMPARTIR".

La grabación es considerada una pieza clave para la investigación judicial, ya que permite distinguir con claridad la vestimenta, los movimientos y los rostros de los sospechosos. La Justicia ya analiza las cámaras de la zona urbana para intentar rastrear la ruta de escape de los autores. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este episodio delictivo.