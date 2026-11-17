La autopsia de Manuel Alberto “Chala” Sánchez, el violinista de 73 años encontrado muerto en su vivienda de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, reveló que falleció por un shock hipovolémico provocado por una importante pérdida de sangre. El examen forense determinó que tenía una herida en la pierna derecha que lesionó una arteria y provocó la hemorragia fatal.

El músico había denunciado una agresión horas antes de ser encontrado sin vida y había recibido atención médica en el Centro Integral de Salud de Termas. Por el caso permanece detenida Dalma Yudith Orellana, de 33 años, señalada por Sánchez como la mujer que lo habría golpeado.

Qué determinó la autopsia

El informe forense estableció que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, una condición provocada por la pérdida importante de sangre. Durante el examen se detectó una lesión en la pierna derecha que afectó una arteria y desencadenó la hemorragia.

Los investigadores buscan determinar cómo se produjo esa herida y si tiene relación con la agresión que el músico había denunciado. La causa está a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien ordenó distintas pericias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La denuncia antes de su muerte

Según el relato que Sánchez brindó a la Policía, durante la madrugada había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a Orellana cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, la mujer comenzó a golpearlo. Luego se dirigió al Centro Integral de Salud de Termas con lesiones en el rostro y en las piernas.

Los médicos diagnosticaron escoriaciones y politraumatismos, por lo que permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa. Durante la mañana del sábado recibió el alta médica y regresó a su domicilio.

El hallazgo en su vivienda

Horas después, la hija del violinista se acercó a la casa de su padre y advirtió que no respondía a sus llamados. Al ingresar, lo encontró sin signos vitales y pidió asistencia médica, que constató el fallecimiento.

La mujer denunciada fue detenida por orden judicial y permanece a disposición de la Justicia. La investigación intenta establecer si la lesión que provocó la hemorragia fatal estuvo vinculada con los hechos que Sánchez había denunciado previamente.