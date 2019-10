El Women Economic Forum se realizará por primera vez en Buenos Aires en 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Women Economic Forum se realizará por primera vez en Buenos Aires el año próximo, tras el acuerdo firmado en la Embajada de Argentina en Colombia por Nadia Sánchez, CEO de la fundación She Is y Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA).



La firma contó con la participación de todos los funcionarios de la embajada y del consulado argentino en Colombia, su embajador Marcelo Stubrin; integrantes de la fundación She Is, y en representación de Argentina estuvieron presentes lideresas como la titular de Up Ward Argentina, Viviana Zocco, y la presidenta de la consultora AR & Asociados, Alejandra Rafuls.



El Women Economic Forum (WEF) es el único foro mundial enfocado en la economía de la mujer.



Se trata de un encuentro internacional que apunta al intercambio de experiencias para inspirar e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.



Este año se realizó por primera vez en América Latina con el objetivo de perseguir iniciativas para el progreso de las mujeres en la región.