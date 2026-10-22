Boca atraviesa días de celebración después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, pero el cuerpo técnico ya comenzó a mirar hacia el próximo gran objetivo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y durante las próximas semanas seguirá de cerca la evolución física de varios futbolistas.

Uno de los casos que genera expectativa es el de Tomás Aranda. El juvenil de 19 años se recupera de una fractura de peroné por la que fue operado el 27 de agosto. Aunque inicialmente se estimaba que podía perderse el resto de la temporada, los avances en su rehabilitación alimentaron la posibilidad de que llegue a estar disponible para la definición continental.

De todos modos, su presencia todavía no está confirmada. En Boca prefieren no apurar los tiempos y evaluarán su evolución antes de tomar una decisión sobre un eventual regreso.

La recuperación de los lesionados, una prioridad

Aranda no es el único futbolista que atravesó problemas físicos en las últimas semanas. Alan Velasco también sufrió un desgarro en el aductor izquierdo a comienzos de octubre, aunque consiguió volver a sumar minutos en la revancha contra Vasco da Gama en el Maracaná.

Leandro Paredes, por su parte, regresó a la actividad apenas once días después de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho. El capitán ingresó en el segundo tiempo frente al conjunto brasileño y marcó el gol que selló la clasificación de Boca a la final.

Su evolución fue una señal positiva para el cuerpo técnico, aunque cada lesión tiene sus propios plazos y requiere un seguimiento particular.

La final ante Atlético Mineiro

Boca consiguió el pase a la definición tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y revertir la derrota por 1-0 que había sufrido en la ida. Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Paredes le dieron al equipo el triunfo necesario para quedarse con la serie.

Ahora, el desafío será enfrentar a Atlético Mineiro por el título. La final se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre.

Hasta entonces, Arruabarrena deberá administrar las cargas, seguir la evolución de los lesionados y definir qué futbolistas estarán en condiciones de afrontar el partido decisivo. La posible recuperación de Aranda suma una alternativa que, semanas atrás, parecía difícil de concretar, aunque todavía no hay garantías de que pueda jugar.

Importante: pude corroborar la información sobre Tomás Aranda y las recuperaciones de Paredes y Velasco, pero no verificar el artículo completo de MDZ ni identificar con certeza cuáles son los dos futbolistas a los que alude su título. Por eso, no atribuí una segunda vuelta como confirmada.