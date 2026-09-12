El humor sanjuanino tuvo su lugar en la televisión nacional de la mano de Mauricio Nozica, conocido popularmente como El Yarco, quien fue invitado al programa “Otro día perdido”, conducido por Mario Pergolini.

El artista compartió la emisión con la actriz Laura Esquivel y se convirtió en uno de los protagonistas del programa, donde pudo mostrar su particular estilo de humor y contar diferentes momentos de su vida.

La participación significó un nuevo paso en la carrera de Nozica, quien comenzó su recorrido artístico en escenarios más pequeños de San Juan y en los últimos años logró ampliar su público fuera de la provincia.

De ingeniero en alimentos a humorista

Detrás del personaje de El Yarco existe una historia particular. Nozica es ingeniero en alimentos y durante varios años estuvo radicado en Alemania, pero decidió poner su profesión en pausa para dedicarse a una actividad que siempre había disfrutado: la actuación y el humor.

Desde entonces construyó una identidad propia dentro de la escena humorística y comenzó a recorrer distintos escenarios. Actualmente, además de sus presentaciones en Argentina, forma parte de una gira que busca llevar su propuesta a otros puntos de Latinoamérica.

Su llegada al programa de Pergolini representa así un nuevo salto para un artista que logró transformar una decisión personal en un camino profesional ligado al entretenimiento.

El regreso a San Juan con un nuevo espectáculo

Mientras continúa sumando experiencias fuera de la provincia, El Yarco también prepara su regreso a los escenarios sanjuaninos.

El 10 de octubre estrenará “Manso Yarco” en el Teatro Sarmiento, donde presentará un espectáculo basado en su particular mirada sobre la vida y el humor.

De esta manera, la aparición en la televisión nacional se suma a una carrera que sigue creciendo y que ahora tiene como nuevo desafío consolidar al humor sanjuanino más allá de las fronteras provinciales.