Una dificultosa jornada marcada por intensas ráfagas de viento Zonda, no da respiro a las múltiples dotaciones de Bomberos que deben acudir para controlar distintos focos de incendio registrados en zonas urbanas y rurales de Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia.

Ante las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por el aire seco y la elevada velocidad del viento, incrementaron el riesgo de propagación de las llamas en viviendas y grandes extensiones de vegetación seca.

El departamento de Rawson concentra dos de las intervenciones de mayor gravedad. Sobre la intersección de calle Nacional y Ramón Franco, una dotación trabaja intensamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda particular.

En paralelo, otro equipo operativo combate un foco de pasturas de grandes dimensiones localizado a la altura de Ramón Franco y calle 10, donde las ráfagas amenazan con extender el fuego a terrenos colindantes.

La emergencia también se trasladó al departamento de Rivadavia, donde personal del Departamento Central de Bomberos debió desplazarse hasta el barrio Conjunto 5, ubicado en la localidad de La Bebida, a raíz del incendio de un domicilio.

De forma simultánea, en la zona de calle Pelayes y Oratorio, dentro del sector de El Mogote en Chimbas, otra dotación interviene para sofocar un incendio de pastizales que afecta a una amplia superficie de vegetación.

Por otro lado, en la calle Talacasto, en el asentamiento San Cayetano en Santa Lucía.

Ante el complejo escenario operativo, los organismos de emergencia provincial reiteraron el pedido de extremar las precauciones en la vía pública y en zonas residenciales.

Recordaron la prohibición de realizar quemas de residuos, ramas o pasturas, así como encender fogatas en descampados o sectores agrícolas, ya que el viento Zonda facilita la rápida expansión del fuego en terrenos vulnerables.