El Zonda dejó sin agua a algunos sectores por cortes de luz

El fuerte viento Zonda registrado en San Juan provocó inconvenientes en distintos servicios y, entre ellos, afectó el suministro de agua potable en algunos departamentos. Según explicó José Luis Beltrán, presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), los cortes estuvieron vinculados principalmente con la falta de energía eléctrica necesaria para mantener en funcionamiento los equipos de bombeo.

Beltrán explicó que el sistema de abastecimiento de agua de la provincia combina el aporte de las plantas de producción con distintos puntos que requieren bombeo. San Juan tiene un consumo aproximado de 5 metros cúbicos por segundo, de los cuales cerca de la mitad corresponde al aporte de planta y el resto depende de sistemas de bombeo.

“Si no tenemos energía para poder bombear, estamos en problemas en algunos lugares”, explicó el titular de OSSE.

Árboles caídos y daños en transformadores

Uno de los departamentos que, según Beltrán, sufrió mayores inconvenientes fue Albardón, donde el temporal provocó daños sobre la infraestructura eléctrica. La caída de árboles y las averías en transformadores generaron interrupciones que repercutieron posteriormente en el servicio de agua potable.

El presidente de OSSE señaló que el restablecimiento del suministro se produjo a medida que la empresa eléctrica pudo reparar los daños y recuperar la provisión de energía necesaria para los sistemas de bombeo.

“En la medida que lo ha repuesto, hemos vuelto al sistema normal”, explicó.

Beltrán remarcó que OSSE no registró inconvenientes técnicos propios que hayan generado los cortes. Según detalló, el problema estuvo relacionado con la interrupción del suministro eléctrico provocada por el temporal.

El servicio se normalizó en la mayoría de las zonas

Respecto de la situación en San Juan, el funcionario indicó que la mayor parte de los sectores afectados ya había recuperado el servicio de agua potable durante la jornada.

“Creo que la mayoría ya está restablecido”, afirmó Beltrán, aunque aclaró que podían persistir casos puntuales en algunos sectores donde todavía no se hubiera recuperado completamente el suministro eléctrico.

De esta manera, desde OSSE señalaron que la normalización definitiva del servicio de agua depende, en las zonas donde hubo cortes, de la recuperación de la infraestructura eléctrica dañada por el Zonda. Mientras continúen las tareas de reparación de transformadores y otros elementos afectados, podrían registrarse interrupciones puntuales en los sistemas que dependen del bombeo.