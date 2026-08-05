El pronóstico para el Gran San Juan cambió en las últimas horas y anticipa una madrugada con condiciones adversas. Según la actualización difundida por los especialistas, el viento Zonda comenzará a ingresar alrededor de las 2 de la mañana y se mantendrá hasta las primeras horas del jueves.

De acuerdo con la previsión, el fenómeno llegará con una velocidad sostenida de unos 37 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 92 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante la noche y la madrugada.

Las condiciones cambiarán cerca de las 7 de la mañana, cuando el Zonda será reemplazado por un fuerte viento Sur. Este nuevo frente ingresará con velocidades cercanas a los 21 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h.

El cambio de circulación también provocará un aumento de la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura. Mientras el Zonda elevará los registros térmicos durante la madrugada, con la llegada del Sur el termómetro caerá hasta los 14 °C durante el resto de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas y conducir con precaución, especialmente en rutas y avenidas donde la visibilidad pueda verse afectada por polvo en suspensión.