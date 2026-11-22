El viento Zonda llegó al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y se hizo sentir en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito. Durante la segunda noche del evento, las ráfagas comenzaron a levantar polvo y a modificar las condiciones en el lugar, en una jornada atravesada por la alerta meteorológica que obligó a suspender parte de la programación.

El fenómeno se presentó en medio de las actividades previstas para este sábado 21 de noviembre y tuvo impacto en el desarrollo de la Fiesta. La organización decidió suspender la feria, los patios gastronómicos y los espectáculos de artistas locales como medida preventiva ante las condiciones climáticas.

La postal del predio cambió con la llegada del viento. El movimiento de las ráfagas se hizo visible en los espacios abiertos y en las estructuras montadas para recibir al público, mientras los asistentes comenzaban a llegar para los recitales principales.

La alerta amarilla por viento Zonda contemplaba ráfagas que podían superar los 65 kilómetros por hora en algunos sectores de San Juan. Entre los departamentos alcanzados se encontraba Pocito, donde están ubicados el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Qué pasa con los shows de la Fiesta del Sol

Pese a las modificaciones, los espectáculos principales de esta segunda jornada continúan en pie. En el Estadio del Bicentenario están previstos los recitales de Andrés Calamaro y Diego Torres, mientras que en el Velódromo Vicente Chancay también se mantiene el show programado.

La feria suspendida durante este sábado fue reprogramada para el lunes 23 de noviembre, desde las 19, con entrada gratuita.