El automovilismo nacional volvería a tener una cita especial en San Juan. El próximo 27 de septiembre de 2026, el Autódromo El Zonda Eduardo Copello recibiría nuevamente al TC2000 y al Top Race, en una fecha conjunta que marcará la segunda visita del año de ambas categorías al histórico escenario sanjuanino.

El Zonda ya tuvo protagonismo en abril

La visita de septiembre no será la primera experiencia del año para el TC2000 y Top Race en San Juan. Ambas categorías ya compartieron escenario entre el 10 y el 12 de abril de 2026 en el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello, durante la segunda fecha conjunta de la temporada.

En aquella oportunidad, el gran protagonista fue Matías Rossi, quien se quedó con la victoria en el TC2000, en una competencia que volvió a poner al circuito sanjuanino en el centro de la escena del automovilismo argentino.

Un circuito con historia y un desafío especial

El Autódromo El Zonda Eduardo Copello es uno de los escenarios más tradicionales del deporte motor argentino. Su particular ubicación en la Quebrada de Zonda, sumada a sus curvas y desniveles, lo convierten en un circuito exigente tanto para pilotos como para equipos.

Cada presentación en el trazado sanjuanino genera una expectativa especial entre los fanáticos, que vuelven a disfrutar de una competencia nacional en un escenario que forma parte de la identidad deportiva de la provincia.

San Juan tendría otra fecha destacada del automovilismo

Con dos presentaciones confirmadas durante la temporada 2026, el TC2000 y el Top Race tendrán nuevamente a San Juan como uno de los puntos importantes de su calendario.

La fecha del 27 de septiembre promete reunir a los principales protagonistas de ambas categorías y ofrecer una nueva jornada de velocidad, competencia y espectáculo en el mítico Zonda.

El TC2000 y Top Race sigue este fin de semana en La Pampa

La antesala de la competencia en San Juan sería parte de un calendario que tendrá como sede La Pampa este fin de semana. Este 8 y 9 de agosto se correrá la sexta fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay.

La fecha tendrá una jornada especial para el TC2000, ya que significará su regreso al trazado pampeano después de cinco años y además contará con la presentación de los nuevos vehículos SUV que incorpora la categoría.