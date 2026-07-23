El Zonda vuelve a San Juan: cuándo será y a cuánto subirá la temperatura

Las condiciones meteorológicas en la provincia experimentarán un giro significativo al comenzar la semana. De acuerdo a los reportes de las autoridades, vuelve el viento Zonda a San Juan y esperan ráfagas fuertes y un marcado cambio en el clima habitual de estos días. Los pronósticos señalan que el evento climático podría volver a presentarse durante el lunes con ráfagas que se sentirán con intensidad en diversos sectores.

En la actualidad, el panorama en las zonas urbanas se mantiene estable. Desde los organismos intervinientes advirtieron que "el viento Zonda podría volver a San Juan durante el lunes" provocando una oscilación térmica relevante, la cual llegaría a los 27º de máxima durante la jornada. Ante este panorama, el personal técnico sugirió a la comunidad "tomar los recaudos necesarios ante el descenso de temperatura" que suele seguir a este tipo de fenómenos.

La recomendación principal para los habitantes es seguir de cerca las actualizaciones de los entes oficiales para prevenir cualquier incidente relacionado con las ráfagas. Asimismo, se instó a la población a revisar el estado de los calefactores para asegurar un ambiente seguro tanto en zonas urbanas como rurales durante las jornadas de frío intenso que acompañarán al fenómeno.