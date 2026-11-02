El Zonda vuelve a San Juan este lunes con ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda este lunes 2 de noviembre para diversos sectores de la provincia de San Juan. El informe oficial detalla que la advertencia abarca la Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.

El organismo nacional confirmó que las zonas marcadas sufrirán la presencia del viento Zonda con velocidades medias de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Además se advirtió que las ráfagas más intensas podrían superar el límite de los 70 kilómetros por hora durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

El fenómeno meteorológico puede generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas. Este cuadro climático suele ocasionar molestias en la población, sobre todo en aquellas personas sensibles a los cambios bruscos de temperatura y a la sequedad ambiental.

La calificación de alerta amarilla indica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de ocasionar inconvenientes y eventuales daños materiales. Frente a este panorama, se recomienda extremar las precauciones, informarse por vías oficiales y evitar la realización de actividades al aire libre mientras dure la contingencia.

Asimismo se aconseja asegurar objetos propensos a volarse como chapas o macetas, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de polvo y circular con suma precaución en rutas. Por último se recuerda la prohibición total de encender fuego o realizar quemas de cualquier tipo ante las condiciones climáticas.