Un total de 30 leones y tigres que permanecen en el antiguo Zoológico de Luján serán trasladados a santuarios especializados de Sudáfrica y Estados Unidos. El operativo está a cargo de la organización internacional de bienestar animal Four Paws, cuyos veterinarios y especialistas en fauna silvestre trabajan desde hace varios días en las instalaciones.

El Zoológico de Luján se encuentra cerrado desde 2020 y, según Four Paws, las condiciones actuales del predio no permiten garantizar una solución sostenible para el bienestar de los grandes felinos que todavía permanecen allí.

La organización calificó el procedimiento como “una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos” de su historia. El objetivo es que los animales puedan recibir atención veterinaria especializada y cuidados durante el resto de sus vidas.

Cómo prepararon a los animales para el traslado

El procedimiento para colocar a los animales en las jaulas de transporte fue diferente según cada ejemplar.

Algunos de los grandes felinos ingresaron voluntariamente a las jaulas después de recibir un entrenamiento especializado, diseñado para facilitar el proceso y reducir el estrés durante el operativo.

En otros casos fue necesario recurrir a la sedación, que fue administrada de manera segura y bajo supervisión de veterinarios. Una vez sedados, los animales fueron trasladados a las jaulas que utilizarán durante el viaje.

El equipo de Four Paws señaló que cada etapa fue preparada cuidadosamente para garantizar la seguridad de los animales y de los profesionales que participan del rescate.

15 animales viajarán a Sudáfrica

La mitad de los grandes felinos tendrá como destino el Lionsrock Big Cat Sanctuary, un santuario que Four Paws posee en Sudáfrica.

En total, serán nueve tigres y seis leones los que serán trasladados a ese establecimiento.

Según explicó la organización, allí podrán vivir en un entorno considerado adecuado para sus características y recibirán atención especializada y cuidados de por vida.

El objetivo de los santuarios no es reintroducir a estos animales en la naturaleza, sino ofrecerles un espacio con mejores condiciones que las que tuvieron durante sus años de cautiverio.

Los otros 15 irán a Estados Unidos

El segundo grupo estará integrado por ocho tigres y siete leones, que serán enviados a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), ubicado en Colorado, Estados Unidos.

Al igual que los ejemplares que viajarán a Sudáfrica, estos animales recibirán atención veterinaria especializada y permanecerán en ambientes adaptados para sus necesidades.

De esta manera, los 30 grandes felinos serán distribuidos en partes iguales entre ambos destinos internacionales.

El grupo completo está compuesto por 17 tigres y 13 leones: nueve tigres y seis leones irán a Sudáfrica, mientras que ocho tigres y siete leones serán trasladados a Colorado.

Las condiciones en las que se encuentran

Four Paws señaló que muchos de los animales pasaron años en condiciones de cautiverio que la organización considera inadecuadas.

Algunos de los leones y tigres presentan enfermedades crónicas, dificultades de movilidad y otras secuelas relacionadas con las condiciones en las que vivieron.

La organización sostuvo que las características estructurales del antiguo Zoológico de Luján tampoco permiten garantizar el bienestar de todos los grandes felinos a largo plazo.

Por ese motivo, el traslado a santuarios especializados busca brindarles una alternativa permanente, con espacios adecuados y atención veterinaria durante el resto de sus vidas.