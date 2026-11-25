El proyecto editorial sanjuanino elandamio Ediciones lanzó su convocatoria 2026 para recibir obras poéticas de autores interesados en formar parte de la séptima serie de su catálogo. La iniciativa estará abierta desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre y está destinada a escritores de cualquier parte del mundo, sin restricciones de edad.

Según establecen las bases y condiciones, podrán presentarse textos poéticos en castellano y de temática libre. Las obras deberán tener una extensión mínima de 60 páginas en formato A4, con tipografía estándar, cuerpo 12 e interlineado simple. No se recibirán trabajos que incluyan páginas en blanco, carátulas, epígrafes o separadores dentro de la extensión solicitada.

Uno de los aspectos que tendrá especial relevancia durante la selección será la unidad conceptual de cada propuesta. Desde la editorial señalaron que no es necesario que las obras sean inéditas: también podrán participar reediciones y antologías personales. En esos casos, los autores deberán consignar el año, la editorial y el lugar de publicación de los trabajos que integren el volumen. Cada autor podrá presentar una sola obra.

Cómo participar de la convocatoria

La recepción de los materiales se realizará exclusivamente por correo electrónico, a través de la dirección elandamioediciones@gmail.com. Los interesados deberán enviar un único archivo adjunto en formato PDF, cuyo nombre deberá incluir el título de la obra, el nombre del autor y su lugar de procedencia.

El correo deberá llevar como asunto "convocatoria 2026". La editorial enviará un acuse de recibo por cada presentación. Si el autor no recibe esa confirmación dentro de los tres días corridos posteriores al envío, deberá comunicarse para verificar que el material haya sido recibido.

Una vez cerrado el período de recepción, comenzará la etapa de selección, que estará a cargo de una sola persona y podrá extenderse hasta dos meses. La editorial informó que todos los participantes recibirán una notificación sobre la decisión final, independientemente de que sus obras sean seleccionadas o rechazadas.

Los textos elegidos pasarán a una instancia de trabajo conjunto entre el editor y los autores. En esa etapa podrán proponerse revisiones en la escritura de los poemas y en su ubicación dentro del libro, aunque no se realizarán modificaciones sin el consentimiento del escritor. Tanto el editor como el autor podrán decidir no continuar con el proceso.

Publicación, ejemplares y derechos de autor

De acuerdo con las bases, la impresión inicial será de 100 ejemplares. Cada autor recibirá 10 libros, equivalentes al 10% de la tirada, mientras que los costos de edición e impresión estarán completamente a cargo de la editorial. No se contemplan pagos monetarios en concepto de regalías.

Los escritores que deseen disponer de más ejemplares podrán encargar hasta 20 adicionales al momento de enviar el libro a imprenta. Ese costo se calculará de acuerdo con el presupuesto de impresión.

La editorial también aclaró que la selección de una obra no implica la cesión de los derechos de autor. El diseño de interiores y tapa seguirá los criterios establecidos por elandamio, aunque cada escritor podrá elegir la imagen de portada entre las opciones que le proporcione el sello.

En cuanto a la circulación, la editorial prevé comercializar los libros principalmente mediante contactos en redes sociales, envíos por correo y participación en ferias dentro y fuera de San Juan. También busca desarrollar canales alternativos de distribución, ante las dificultades que supone la baja cantidad de ejemplares por título y las condiciones de comercialización en librerías.

Un proyecto editorial con trayectoria en San Juan

Elandamio Ediciones es un proyecto cultural dedicado a la difusión de la poesía y la literatura, que no cobra a los autores por publicar sus obras.

La editorial lleva más de 20 años de trabajo: una primera década de producción artesanal y otros 10 años de trabajo con impresiones industriales. Durante ese recorrido desarrolló materiales como blogs, entrevistas, podcasts, manifiestos y producciones audiovisuales, en los que expone su mirada sobre la literatura, los libros, los autores, los lectores y el mercado editorial.

Los interesados pueden consultar las bases completas y realizar sus presentaciones hasta el 23 de diciembre de 2026 a través de elandamioediciones@gmail.com. También están disponibles los canales de contacto de la editorial en Instagram (@elandamio), Facebook (@Damián López) y WhatsApp o Telegram (+54 9 2644434500).