Elba Marcovecchio reveló la verdad de "su romance" con Guillermo Francella

La abogada Elba Marcovecchio participó en una entrevista televisiva donde se refirió a las versiones que la vinculan sentimentalmente con diversas figuras del espectáculo. Al ser consultada sobre los comentarios que la relacionaban con un deportista, ella manifestó que "Los rumores con Icardi era lo último que me faltaba".

Durante la charla, la periodista Pilar Smith recordó otro nombre al decir "Y Francella en un momento también". Frente a este comentario, la invitada respondió que "Sí, que vos hiciste un escandalete, me dijiste como que yo era más o menos mala palabra para Franchella". Por su parte, la integrante del panel sostuvo su postura al señalar que "¿Qué? Me encanta la pareja. Lo sacamos en Radio La Red a Guillermo, le pregunté y me dijo que no". Estas declaraciones coinciden con el éxito del actor, quien agota entradas para su obra con 10 formas diferentes de acceso y destaca en los Premios Platino 2026.

En el transcurso del programa, Denise Dumas indagó sobre sus preferencias personales al preguntar "¿Cuál es tu perfil, Elba?". Ante la respuesta de la abogada, quien dijo "Ya lo sabes", Ángel de Brito acotó que "Nosotros lo conocimos a Jorge (Lanata), no sabemos para atrás qué tuviste". La conversación también abordó el comportamiento de la profesional en las plataformas digitales.

Pepe Ochoa le consultó "¿Sos de tirar fueguitos como Rodrigo Lussich?", a lo que ella contestó con sorpresa "¿Qué? No, cero, no". Dumas repreguntó "¿Te tiran fueguitos?", y Marcovecchio aclaró su postura frente a los mensajes recibidos asegurando que "No los miro, yo ghosteo a todo el mundo".

La entrevista continuó con interrogantes sobre su vida laboral y relaciones pasadas. El conductor quiso saber "¿En tribunales tuviste algo con alguien?", recibiendo una negativa por parte de la invitada, quien afirmó "No, nunca". Ante la insistencia sobre colegas con la pregunta "¿Abogados no?", ella detalló que "Abogados, el papá de mis hijos, mi primer marido era abogado. Sí, el papá de los chicos". Finalmente, sobre el trato con las personas que requieren sus servicios legales y la posibilidad de algún acercamiento romántico, la letrada explicó que "No, el cliente… El cliente está en una situación de cuidado…".